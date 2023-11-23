İstanbul'da Motosiklet Sürücülerine Denetim

İstanbul'da jandarma ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Uskumruköy, Zekeriyaköy ve Kilyos'u birbirine bağlayan kavşakta denetim noktası oluşturan ekipler, buradan geçen motosikletlileri durdurarak kontrol etti.

Kontrol noktasında, kask ile koruma gözlüğü başta olmak üzere ışık ihlali, sürüş güvenliği ve mevzuata aykırı durumlarla ilgili yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Uygulama sırasında motosiklet sürücülerinin GBT kontrolleri, Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) ile gerçekleştirildi.