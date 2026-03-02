İstanbul'da 3 iş yerine saldırı düzenlediği öne sürülen 12 zanlı yakalandı

İstanbul'da 3 ilçede 2 iş yerine molotofkokteyli atıp, bir iş yerini de kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şubat ayında Sancaktepe, Esenyurt ve Kartal'da 2 iş yerine molotofkokteyli atılması ve bir iş yerinin kurşunlanması olaylarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, olayla bağlantısı olduğunu değerlendirilen 12 şüpheliyi, 27 Şubat'ta düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ünün 18 yaşından küçük olduğu, biri hakkında da kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin bir iş yerine molotofkokteyli atıp kaçtıkları anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.