İstanbul'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Güncelleme:
İstanbul'daki camilerde Miraç Kandili, yoğun katılımla dualar ve ibadetler eşliğinde kutlandı. Ayasofya-i Kebir Camii, Sultanahmet ve diğer önemli camilerde gerçekleştirilen programlarda, vatandaşlar birlikte namaz kıldı, ilahiler dinledi ve dua etti.

İstanbul'daki camilerde Miraç Kandili ibadetle ve dualarla idrak edildi.

Kentte, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Eyüpsultan, Fatih, Taksim, Büyük Çamlıca ve Süleymaniye camilerinde düzenlenen Miraç Kandili programlarına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çok sayıda kişi, camilerde saf tutup namaz kıldı, dua etti.

Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultanahmet Camisi'ne gelen vatandaşlar dua edip namaz kılarken, program kapsamında camide Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler seslendirildi.

Sultanahmet Camisi'nde akşam namazının ardından gerçekleştirilen programda, imam Metin Çakar verdiği vaazda Miraç gecesinin önemini anlattı, ardından dualar edildi.

Fatih Camisi imamı Galip Usta ise vaazında, Allah'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni özgürlüğüne kavuşturduğu gibi Mescid-i Aksa'yı da özgürlüğüne kavuşturmayı nasip etmesi için dualarda yer verilmesini istedi.

Eyüp Sultan Camisi'nde de vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Ayrıca, kentteki birçok camide de kandil dolayısıyla mevlit okundu, dualar edildi.

Cami çıkışlarında vatandaşlara lokma, lokum ve sahlep ikram edildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
