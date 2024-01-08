İstanbul'da minibüslerin taksiye dönüşmesine tepki: UKOME binasına saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısı Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildiği sırada dışarıda arbede çıktı. İstanbul'da farklı hatlarda çalışan minibüslerin 8+1 taksiye dönüşmesiyle mağdur olduklarını belirten bir grup esnaf, bina önünde toplanarak kendileriyle ilgili düzenlemelerin gündem maddesi olarak toplantıya alınmamasına ve zam kararına tepki gösterdi. Grup, taş ve sopalarla binanın camlarını kırdı. İçeriye girmeye çalışan taksicilere çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle arbede sona erdi. Yaşanan saldırı sonrası birçok taksici gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel