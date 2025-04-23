İstanbul'da Meydana Gelen 6.2'lik Deprem Beklenen Bir Olay

Haber : Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş "7'den büyük bir deprem beklentisi vardı İstanbul'da netice itibarıyla şu an olan 6,2'lik deprem bizim öngördüğümüz, burada olabilecek en büyük deprem. Neden? Çünkü fay bu bölgede orta büyüklükteki bir deprem enerjisinden daha fazla bir deprem enerjisi biriktirmiyor" dedi.

Eski Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Bektaş, meydana gelen depremlerde en çok sahil kesimlerinin etkileneceğini ifade etti. Yaşanan depremin beklenen bir deprem olduğunun kaydeden Bektaş, şunları söyledi:

"7'den büyük bir deprem beklentisi vardı İstanbul'da netice itibarıyla şu an olan 6,2'lik deprem bizim öngördüğümüz, burada olabilecek en büyük deprem. Neden? Çünkü fay bu bölgede orta büyüklükteki bir deprem enerjisinden daha fazla bir deprem enerjisi biriktirmiyor. Fayın bu özelliğine biz 'krip' Türkçesi 'sürüklenme' diyoruz. İzmit'te 7'den büyük bir deprem üretti orada fay kilitlendi, başka bir deyişle büyük bir deprem enerjisi biriktirebiliyordu ama son yapılan çalışmalarda 2017'den sonra Japonların ve Almanların yaptığı çalışmalar şunu gösterdi ki Orta Marmara fayı 7'den küçük deprem enerjisi biriktirme özelliğine sahip. Dolayısıyla bu deprem beklenen bir deprem, olağan bir deprem ve bundan daha büyük bir deprem ben şahsen beklemiyorum. Ancak bu deprem hem Doğu'ya hem Batı'ya stres transferi yaptı. Doğu tarafında adalar fayı var 1963 yılında kırıldı o bizi rahatlatıyor. Batı'da ise 1912'de kırılan bir fay var o da bizi rahatlatıyor ama olabilecek olan bir deprem Marmara'da yine tekrarlıyorum 7'den küçüktür.

"Bir bakıma İstanbul depremini biz fazla abarttık gibi geliyor bana"

Zaten İstanbul depremi hani 7'den büyük bir deprem bekleniyor İstanbul'da ama ben 7'den büyük bir deprem olmadığını söylüyorum bugünkü olan deprem de bunu ispatlıyor ve bundan sonra da büyük bir deprem beklemiyorum ancak artçı depremler olabilir. Bu depremin büyüklüğü 6,2 ama şiddeti 7, 8 hatta 9'a varan yerlerde olabilir. Bu depremlerde en çok sahil kesimi özellikle Büyükçekmece, Küçükçekmece, Silivri sahil kesimleri ve zayıf zemin dediğimiz yumuşak, gevşek zeminler depremi olduğundan daha fazla şiddetli hissedebilirler -ki bir de tabi binanın yapılışı ve binanın rezonansıyla yerin rezonansı eğer birbirine uyumluysa- tabii ki daha fazla şiddetli olabilir ama şu ana kadar büyük bir hasar yok, can kaybı yok beklenenden daha az bir depremin etkisi veyahut yıkımı veyahut can kaybı zaten şu ana kadar yok bir bakıma İstanbul depremini biz fazla abarttık gibi geliyor bana."