İstanbul'da metroda tepki çeken görüntü! Kimseye aldırış etmeden uyudular
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İstanbul Kartal metrosunda kaydedildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada geniş bir yer buldu. Görüntülerdeki gençlerin, etraftaki insanlara aldırış etmeden metro koltuklarında uyuduğu görülüyor.
Kartal metrosunda sabah saatlerinde çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER
Görüntülerde 5 ila 7 arasındaki gencin, etrafta yolculuk eden vatandaşlara aldırmadan metro koltuklarında uzanarak yattıkları görülüyor.
TEPKİ YAĞDI
Bu anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından vatandaşlardan tepki yağdı. Vatandaşlar, metroda böyle görüntülerin ortaya çıkması için önlem alınması gerektiği ifade etti.