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İstanbul'da metroda tepki çeken görüntü! Kimseye aldırış etmeden uyudular

Güncel Haberler

İstanbul Kartal metrosunda kaydedildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada geniş bir yer buldu. Görüntülerdeki gençlerin, etraftaki insanlara aldırış etmeden metro koltuklarında uyuduğu görülüyor.

Kartal metrosunda sabah saatlerinde çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Görüntülerde 5 ila 7 arasındaki gencin, etrafta yolculuk eden vatandaşlara aldırmadan metro koltuklarında uzanarak yattıkları görülüyor.

TEPKİ YAĞDI

Bu anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından vatandaşlardan tepki yağdı. Vatandaşlar, metroda böyle görüntülerin ortaya çıkması için önlem alınması gerektiği ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Kartal Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

seyfullah aydın:

hiç hoş bir görüntü değil keşke o tepkiyi vatandaşlar başka şeylerede yağdırsa marketlerdeki pazarlardaki gıda ve temizlik maddelerinin etiketlerindeki fiyatlar bu gençlerin verdiği görüntüden daha berbat

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Fakır:

gençlik uyuyor işte bu da kanıtı

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