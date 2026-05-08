İstanbul'da metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da seyir halindeki metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul'da seyir halindeki metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ilerleyen metrobüsün sürücüsü, Acıbadem durağında motor bölümünden duman yükseldiğini fark edince aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu metrobüste hasar meydana geldi.
Yangın nedeniyle aksayan seferler, metrobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Adem Koç