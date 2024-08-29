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İstanbul'da metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ağır yaralı, 45 kişinin de hafif yaralı olarak tedavi gördüğünü bildirdi. Vali Gül, yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ağır yaralı, 45 kişinin de hafif yaralı olarak tedavi gördüğünü bildirdi.

Gül, Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında yaralananlardan bazılarının tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Yaralıları ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Gül, metrobüs kazasından şu an itibarıyla 48 vatandaşın etkilendiğini belirterek, "Bunlardan 1 kişi maalesef vefat etti. 2'si ağır yaralı. 45 hastamız da ayakta tedavi olanlar var, hafif yaralı olanlar var." bilgisini verdi.

Yaralı sayısının değişme sebebine ilişkin soru üzerine Gül, "Rakamın değişme sebebi şu. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden hemşehrilerimiz oluyor. Dolayısıyla da yarası hafif olup kendi imkanlarıyla gidenleri, zaman zaman rakamları revize ederek tekrar sizlere açıklıyoruz." diye konuştu.

Vali Gül, yaralıları ziyaret ettiği hastaneye 11 kişinin geldiğini, bunların 4'ünün yatarak, diğerlerinin ise ayakta tedavi gördüğünü kaydetti.

"Kaza nedeni adli ve idari soruşturma neticesinde ortaya çıkacak"

Süreçle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığın soruşturma başlattığını, adli ve idari süreçlerin devam ettiğini aktaran Gül, sağlık ve kurtarma ekiplerinin ilk andan itibaren gerekli müdahaleyi yaptıklarını söyledi.

Diğer hastanedeki yaralıları da sırayla ziyaret edeceklerini dile getiren Gül, kaza nedenine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Kaza nedeni bundan sonraki süreçte, o adli ve idari soruşturma neticesinde ortaya çıkacak. Ama sizlerin de gördüğünüz gibi iki metrobüs, bir de görüntülerde beyaz araç var, beyaz araçtan dolayı birbirine çarpıyorlar. Beyaz araç neden orada, metrobüs hızını neden durdurmadı ve benzeri konular ileriki safhalarda belli olacak. Biz şu an vefat eden, yaralı olan hemşehrilerimizin tedavi olmaları ve onların ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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