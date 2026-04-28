İstanbul'da metro ve tramvaylarda yankesicilik yapan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da metro ve tramvay hatlarında yabancı uyruklu 3 kişinin, yankesicilik yöntemiyle cüzdan ve parasını aldığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da metro ve tramvay hatlarında yabancı uyruklu 3 kişinin, yankesicilik yöntemiyle cüzdan ve parasını aldığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 21 Mart'ta Şişli'de metro içerisinde, 4 Nisan'da Şişhane Metro İstasyonu'nda, 15 Nisan'da da T1 Tramvay Hattı Gülhane durağında meydana gelen 3 ayrı yankesicilik olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, Şişli'deki olayda Mısır uyruklu M.T.'nin içinde 150 Suudi riyali, 2 kredi kartı, kimlik, ehliyet ve pasaport bulunan cüzdanının çalındığı belirlendi. Şişhane Metro İstasyonu'ndaki olayda ise Hindistan uyruklu K.M.'nin yaklaşık 100 avro değerindeki cüzdanı ve içindeki banka kartlarının alındığı tespit edildi.

Gülhane durağında gerçekleşen olayda da Libya uyruklu E.J.E.Q.'nun 7 bin 500 dolarının çalındığını ortaya çıkaran ekipler, 3 olayın şüphelilerinin R.C. (46) ve Y.M. (46) olduğunu belirledi.

Şüpheliler, Fatih'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada, yankesicilik suçundan şüphelilerden R.C.'nin 5, Y.M.'nin ise 1 kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
