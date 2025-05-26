İstanbul'da Mesai Günü Yoğun Trafik: Yoğunluk Yüzde 76

İstanbul'da Mesai Günü Yoğun Trafik: Yoğunluk Yüzde 76
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İstanbul'da haftanın ilk mesai günü, yağmur nedeniyle yoğun trafik oluştu. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre, 08.15 itibarıyla yoğunluk yüzde 76 olarak ölçüldü.

İstanbul'da haftanın ilk mesai günü yağmurun da etkisi ile yoğun trafik oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasına göre 08.15 itibarıyla yoğunluk yüzde 76 olarak ölçüldü.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da gece boyunca etkili olan yağış sabah saatlerinde de sürdü. İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde yoğun trafik oluştu. Kadıköy D-100'de ve Mecidiyeköy'de araçlar yoğun trafik nedeniyle güçlükle ilerledi. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre 08.15 itibarıyla yoğunluk yüzde 76 olarak ölçüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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