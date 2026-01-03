Haberler

Şişli ve Beşiktaş'ta ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi

İstanbul'da etkili lodos nedeniyle Şişli ve Beşiktaş'ta ağaçların devrilmesi sonucu park halindeki 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri devrilen ağaçları keserek kaldırdı.

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, İSTANBUL'da etkili olan lodos nedeniyle ağaçlar devrildi. Şişli ve Beşiktaş'ta devrilen ağaçlar park halindeki 3 araca zarar verdi.

İlk olay, Şişli Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Etkili olan lodos nedeniyle kavak ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Devrilen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Otomobilde hasar oluşurken olay sırasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

PARK HALİNDEKİ 2 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

İkinci olay ise Beşiktaş Saray Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Burada da kuruyan ağaç, lodosun etkisiyle park halindeki araçların üzerine derildi. 2 aracın camı kırılarak kaportasında hasar oluştu. Kuruyan ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Yine Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde bir ağacın dalı cadde üzerine devrildi. Devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
