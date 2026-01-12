Bakırköy'de lodosla sahile taşınan atıklar temizlendi

İSTANBUL genelinde etkili olan lodosun ardından denizdeki atıklar dalgalarla Bakırköy Sahili'ne taşındı. Baruthane Millet Parkı'nın bulunduğu noktada temizlik çalışması başlatıldı. Dalgalarla sahile taşınan atıklar belediye ekipleri tarafından temizlendi.

İstanbul geneşlinde etkili olan lodos denizdeki atıkların sahile taşınmasına neden oldu. Ataköy 2., 5. ve 6'ncı Kısım'da bulunan Millet Parkı sahil kesimindeki dalgalar, gece boyu kayalıkları aştı. Dalgalar denizdeki midye kabuğu, yosun ve diğer atıkları sahile taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri İSE, sabah saatlerinde sahil kesimini dolduran atıkları belirli noktalara kadar taşıdıktan sonra sahilden temizledi.