Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiğine lodos engeli

Güncelleme:
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçakların iniş yapmasına engel oldu. Şiddetli lodos nedeniyle uçaklar pistten geçmek zorunda kaldı ve havada tur atmak zorunda kaldılar.

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiğini olumsuz etkiledi.

Şiddetli lodos nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan bazı uçaklar pistti pas geçmek zorunda kalırken, bazı uçaklarda havada tur atmak zorunda kaldı. Havada tur atan bazı uçaklar yakıt kritiğine girdiğinden dolayı çevre havalimanlarına yönlendirildi. Yetkililer şiddetli rüzgarın önümüzdeki saatlerde de devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
