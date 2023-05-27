İstanbul'da kovalamacada bıçaklanan yabancı uyruklu genç hayatını kaybetti

İstanbul'da yabancı uyruklu bir şahıs, kovalandığı kişiler tarafından kaçtığı apartmanın içinde bıçaklanarak ağır yaralandı. Şahıslar olay yerinden kaçarken, 28 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple 28 yaşındaki yabancı uyruklu C.K. bir kişi tarafından kovalandı. C.K. ara sokakta bir apartmanın içine kaçtı. 28 yaşındaki genç, kendisini kovalayan kişi tarafından kaçtığı apartmanda göğsünden ve bacağından bıçakla yaralandı. Katil zanlısı olaydan sonra kaçarken, apartmandan sokağa çıkan C.K.'yi kanlar içinde gören çevredeki vatandaşlar polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Ağır yaralanan gencin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri çevrede inceleme ve olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalama çalışmalarına başladı.

Öte yandan C.K.'nin bıçaklandığı apartmandan çıkarak yere düşme anları da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL