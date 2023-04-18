İstanbul'da korkutan görüntü! 5 dakikada güneş yok oldu

Akşam saatlerinde yağmurlu bir havanın etkisine giren İstanbul'da ender rastlanan bir doğa olayına tanık oldu. İstanbul üzerinden geçen 7 kilometre kalınlığında bir bulut henüz güneş batmadan şehri karanlığa boğdu.

Serin ama güneşli bir gün geçiren İstanbullular akşam saatlerinde şiddetli bir sağanak yağmurla karşılaştı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde başlayan sağnak yol durumunu da kötü etkiledi.

5 DAKİKA İÇİNDE GÜNEŞİ KAPATTI

Yağmur ve trafikle boğuşan İstanbullular bir de ender rastlanan doğa olayına tanık oldu. 7 kilometrelik bir bulut 5 dakika içinde güneşi kapattı. Bir anda ortalığın karanlığa bürünmesi ile panik havası yaşandı.