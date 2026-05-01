İstanbul'da kendini hakim, savcı olarak tanıtan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "Bugün İstanbul Ataşehir'de meydana gelen olayda; yargı mensubu olmadığı halde 'hakim, savcı' sıfatını kullanarak bir vatandaşımızı tehdit eden şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "Bugün İstanbul Ataşehir'de meydana gelen olayda; yargı mensubu olmadığı halde 'hakim, savcı' sıfatını kullanarak bir vatandaşımızı tehdit eden şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Bakan Gürlek sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İstanbul Ataşehir'de meydana gelen olayda; yargı mensubu olmadığı halde 'hakim, savcı' sıfatını kullanarak bir vatandaşımızı tehdit eden şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Hakimlik ve savcılık mesleği, hukuk devletinin teminatı ve milletimizin adalet duygusunun en güçlü güvencelerinden biridir. Hiç kimse bu sıfatı istismar ederek kendisine nüfuz devşiremez. Adalet teşkilatının adını kullanarak toplumsal huzuru bozmaya çalışanlara asla müsamaha gösterilmeyecek; yargı teşkilatımızın saygınlığını hedef alan her türlü girişime karşı gerekli tüm adli ve idari işlemler kararlılıkla yürütülecektir. Hukukun üstünlüğünü, yargı mensuplarımızın onurunu ve vatandaşlarımızın haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

