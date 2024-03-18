Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Kedilere İşkence Davası: Hayvanseverler Adalet İstiyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:

İstanbul Fatih Cami bahçesindeki kedilere işkence yaparak öldürdüğü iddia edilen Mehmet Fatih Öztürk'ün duruşması devam ediyor. Hayvanseverler adalet talebiyle adliye önünde eylem yapıyor.

GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul Fatih Cami bahçesindeki kedileri toplayarak İzmit'teki işyerinde öldürdüğü iddia edilen Mehmet Fatih Öztürk'ün 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı duruşmaya devam edildi. Hayvanseverler duruşma sonrasında adliye içinde ve dışında slogan attı, adliye önünde oturma eylemi yaptı.

Havyanseverler İstanbul Fatih Cami'i çevresinde besledikleri kediler ortadan kaybolunca durumu araştırmışlardı. Vatandaşlar Mehmet Fatih Öztürk'ü kedilerden birini çantaya koyarken görüntülemişti. Öztürk, polis ekiplerince gözaltına alınmış, İzmit'teki işyerinde yapılan aramada 9 ölü kedi bulunmuştu. Olaya ilişkin davanın duruşmasına İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ve çok sayıda hayvansever katıldı. Tutuksuz sanık ve avukatı ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme hayvan hakları derneklerinin katılma taleplerini reddetti. Sanık hakkında adli kontrol şartlarının devamına hükmederek duruşmayı 13 Mayıs 2024 tarihine erteledi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Fatih Öztürk İstanbul Cami kedi Hayvan Hakları Mahkeme Suç Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title