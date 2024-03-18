İstanbul'da Kedilere İşkence Davası: Hayvanseverler Adalet İstiyor

GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul Fatih Cami bahçesindeki kedileri toplayarak İzmit'teki işyerinde öldürdüğü iddia edilen Mehmet Fatih Öztürk'ün 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı duruşmaya devam edildi. Hayvanseverler duruşma sonrasında adliye içinde ve dışında slogan attı, adliye önünde oturma eylemi yaptı.

Havyanseverler İstanbul Fatih Cami'i çevresinde besledikleri kediler ortadan kaybolunca durumu araştırmışlardı. Vatandaşlar Mehmet Fatih Öztürk'ü kedilerden birini çantaya koyarken görüntülemişti. Öztürk, polis ekiplerince gözaltına alınmış, İzmit'teki işyerinde yapılan aramada 9 ölü kedi bulunmuştu. Olaya ilişkin davanın duruşmasına İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ve çok sayıda hayvansever katıldı. Tutuksuz sanık ve avukatı ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme hayvan hakları derneklerinin katılma taleplerini reddetti. Sanık hakkında adli kontrol şartlarının devamına hükmederek duruşmayı 13 Mayıs 2024 tarihine erteledi.