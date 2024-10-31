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İstanbul'da Kargo Gemisinde Vinç Devrildi: 3 Mürettebat Yaralandı

İstanbul'da Kargo Gemisinde Vinç Devrildi: 3 Mürettebat Yaralandı
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İstanbul Ahırkapı açıklarında demirleyen ANKA SUN isimli kargo gemisinin güvertesindeki vincin devrilmesi sonucunda 3 mürettebat yaralandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, hızlı tahlisiye botu ve römorkörle olay yerine intikal edildiğini açıkladı.

İstanbul'da Ahırkapı açıklarına demirleyen kargo gemisinin güvertesindeki vincin devrilmesi sonucu yaralanan 3 mürettebat hastaneye kaldırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ahırkapı'da demirli vaziyetteyken güvertesindeki vincin (kreyn) devrilmesi nedeniyle 3 mürettebatı yaralanan ANKA SUN isimli gemi için, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ve KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan ikinci duyuruda, gemide yaralanan 3 mürettebatın kıyıda hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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