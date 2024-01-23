İstanbul'da kargo gemisi konteyner gemisine çarptı

İstanbul'da bir kargo gemisi, Ahırkapı Demir Sahası'na demirlediği sırada buradaki konteyner gemisine çarptı. Kaza sonrasında gemilerde hasar oluşurken son durumla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden bilgi verildi.

KIYI EMNİYETİ: "GEMİLER HASAR ALDI, CAN KAYBI YOK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "VOLGO DON 207" isimli 138 metre boyundaki genel kargo gemisinin, Ahırkapı Demir Sahası'na demirlerken, demirli vaziyette bulunan "ASTRID L" isimli 147 metre boyundaki konteyner gemisine çarptığı belirtildi.

KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunun ivedilikle bölgeye yönlendirildiği belirtilen açıklamada, "Gemilerde maddi hasar yaşanmış olup, yapılan kontrollerde herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği tespit edilmemiştir." bilgisine yer verildi.