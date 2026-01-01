Haberler

İstanbul'da Şile-Ömerli Otoyolu'nda kar nedeniyle ulaşım aksadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Şile-Ömerli Otoyolu'nda ulaşımda aksama yaşandı. Sürücüler yoğun kar nedeniyle araçlarını durdurmak zorunda kalırken, bu durum trafik yoğunluğuna yol açtı. Buzlanma kazalara neden oldu.

İstanbul'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle Şile-Ömerli Otoyolu'nda ulaşımda aksama yaşandı.

Öğleden itibaren kentte yeniden görülen kar yağışı, özellikle Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde kara yolu ulaşımını aksattı.

Şile-Ömerli Otoyolu'nda yoğun kar nedeniyle sürücüler araçlarını durdurmak zorunda kaldı. Yoldan geçemeyen araçlar nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Buzlanma nedeniyle kayan araçlar hasarlı kazalara neden oldu.

Otoyolda seyretmesi gereken "139A Üsküdar-Şile" otobüsleri, Kuzey Marmara Yolu'nu kullanarak seferine devam etti.

Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 3 küreme aracının yanı sıra İBB'nin tuzlama aracı bölgede çalışma yaptı.

Şile-Ömerli Otoyolu'nda ilerlemekte güçlük çeken araçlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı