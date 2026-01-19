Haberler

İstanbul'da buzlanan yollardaki trafik kazaları cep telefonu kamerasında

Güncelleme:
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, yollarda buzlanmaya ve çeşitli trafik kazalarına yol açtı. Kazalar cep telefonlarıyla kaydedildi.

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yollarda meydana gelen trafik kazaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kentteki ulaşımda aksamalar yaşandı. Buzlanan yollarda hasarlı kazalar meydana geldi.

Eyüpsultan'da yokuştan kayarak inen İETT otobüsü, elektrik direğine yandan çarptı.

Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi'nde bazı araçlar caddede güçlükle ilerlerken bazıları da beklemek zorunda kaldı.

Ataşehir ile Samandıra-Kartal Bağlantı Yolu'nda da hasarlı kaza meydana geldi.

Üsküdar Kısıklı Mahallesi'nde bekleyen otomobile yokuştan kayarak inen başka bir araç çarptı.

Kazalara ilişkin görüntüler, vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
