İstanbul'da Kar Yağışı Sonrası Trafik Yoğunluğu Yüzde 44'e Düştü

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından trafik yoğunluğu yüzde 44 olarak ölçüldü. Şehirde yaşayanlar toplu taşıma araçlarını tercih etti.

İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından yollar boş kaldı. İstanbul halkı toplu taşıma araçlarını kullandı. İş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yüzde 44 olarak ölçüldü.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından kentte yaşayan kişiler işe gidip gelirken toplu taşıma araçlarını kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritası verilerine göre yoğunluk saat 18.00 itibariyle yüzde 44 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu Cevizlibağ ve Uzunçayır Mevkii'lerin de trafiğin boş kaldığı gözlemlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
