Şişli'de etkili olan kar yağışı sonrası oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı

İstanbul'un Şişli ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında yollar buzlanma nedeniyle sürücüleri zor durumda bıraktı. Yayla Mahallesi'nde kuryeler ve araçlar yokuşlarda patinaj çekti. Mahalle sakinleri kazaları önlemek için önlemler aldı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde kar yağışının ardından oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte etkili olan kar yağışı sonrası bazı ilçelerde yollarda buzlanma meydana geldi.

Yayla Mahallesi Kocabaş Sokak'ta buzlanma nedeniyle bazı araçların yokuştan patinaj çekerek çıktığı görüldü.

Motosikletli kuryeler de yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Mahalle sakinleri olası kazaların önüne geçmek amacıyla sokağın başına çöp konteynerleri koyarak önlem aldı.

Kuştepe Mahallesi Güneş Sokak'ta ise buzlanma nedeniyle yokuş aşağı kayan otomobil park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
