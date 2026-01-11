Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar yağışı tedbirleri

İstanbul'da yarın beklenen kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş operasyonlarının %10 oranında azaltıldığı bildirildi. Havalimanı, karla mücadele ekipleri ile hazırlıklarını tamamladı.

İSTANBUL'da yarın beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş operasyonlarının yüzde 10 oranında azaltıldığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele ekipleri hazır bekletiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a yönelik kar yağışı ve olumsuz hava koşulları uyarılarının ardından Türk Hava Yolları ve AJet uçuşlarını iptal ederken, havalimanlarında ise uçuş kapasitesi azalmaya gitti. Yarın beklenen kar yağışı nedeniyle uçuş güvenliğinin aksamaması adına Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, 72 özel donanımlı araç ve 125 kişilik karla mücadele ekipleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hazır bekletiyor. HEAŞ, karla mücadele kapsamında kış döneminde yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanda bulunan 2 pist, 8 apron, 56 taksi yolu, araç servis yolları ve park alanları kar ve buzdan arındırılarak uçuş emniyetini sağlayacak.

