İstanbul Valiliği: Ağır Tonajlı Kamyonların Trafiğe Çıkış Yasağı 16.00 İtibarıyla Sona Erecek
İstanbul Valiliği, etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağının 16.00 itibarıyla sona ereceğini, kuryelerin yasağının ise 20 Ocak 2026'da kaldırılacağını açıkladı.
(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle alınan ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağı bugün saat 16.00 itibarıyla, kuryelerin trafiğe çıkış yasağının ise 20.01.2026 Salı günü saat 10.00 itibariyle sona ereceğini açıkladı.
Valiliğin açıklaması şöyle:
"İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle alınan ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağı bugün saat 16.00 itibariyle, kuryelerin trafiğe çıkış yasağı ise 20.01.2026 Salı günü saat 10.00 itibariyle sona erecektir."
Kaynak: ANKA / Güncel