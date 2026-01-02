Haberler

Kar yağışının ardından Sarıyer havadan görüntülendi

Kar yağışının ardından Sarıyer havadan görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde okulların yüz yüze eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verildi. Özellikle Sarıyer ilçesinde kar sonrası güzel görüntüler oluştu.

Ali AKSOYER/ İSTANBUL'da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilçe kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde okulların 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildi. Okulların bugün tatil edildiği Sarıyer havadan görüntülendi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün gündüz saatlerinde kent genelinde aralıklarla başlayan kar yağışı, özellikle kentin yüksek noktalarında etkisini artırdı. Birçok ilçe kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışının ardından buzlanma riskine karşı Şile, Beykoz, Kağıthane, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde okulların 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildi. Kar yağışının ardından beyaza bürünen ve okulların tatil edildiği ilçeler arasında yer alan Sarıyer bugün havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği isim Premier Lig devine imza atıyor

Dalga geçtiği isim dünya devine imza atıyor
Cem Yılmaz'ın '38 yaş' esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi

Cem Yılmaz'ın esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
İran'dan kripto para hamlesi! Yaptırımları delmek için harekete geçtiler

Yeni dönem başlıyor! İran'dan dengeleri altüst edecek hamle
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi