İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla kar ve sulu kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde aralıklarla kar ve sulu kar yağışı etkisini sürdürürken, Anadolu Yakası'nda ise sağanak yağış devam ediyor.

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar ve sulu kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nın birçok ilçesinde etkisini gösteren sağanak, bazı bölgelerde yerini kar ve sulu kar yağışına bıraktı.

Silivri, Büyükçekmece ve Başakşehir ile Arnavutköy Hadımköy'de lapa lapa yağan kar, Sultangazi ve Bağcılar'da sulu kar şeklinde aralıklarla devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda ise birçok ilçede sağanak etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA
