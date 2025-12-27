İstanbul'da kantincilerin bağışlarıyla alınan 134 akülü sandalye engelli öğrencilere ulaştı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Kantinciler Esnaf Odası (İKEO) ve Türkiye Beyazay Derneği işbirliğiyle yürütülen "1 Sandalye, 1000 Umut" projesi kapsamında, kantin esnafının bağışlarıyla temin edilen 134 akülü tekerlekli sandalye, bedensel engelli öğrencilere teslim edildi.

Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde düzenlenen teslim töreninde konuşan TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, engellilik konusunun çarşıdaki esnaftan okuldaki öğretmene, üniversitedeki akademisyenden rektöre, bakanlıktaki bürokrattan meclisteki milletvekiline kadar herkesin sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Engelli bireyler konusunun sadece dün ve bugüne ait değil, her daim gündemde olması gereken bir konu olduğunu belirten Kasapoğlu, "Çözüm odaklı bir yaklaşımla bundan sonraki süreçte gelinen aşamaları daha yüksek standartlara taşımanın inancını, gayretini hep birlikte hissediyoruz ve bu yönde çalışıyoruz." dedi.

Kasapoğlu, 2005'te çıkarılan 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve sonrasında gelinen aşamaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan engelsiz vizyonun büyük bir devrimi gerçekleştirdiğini ifade etti.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu olarak tüm paydaşlarla bir araya geldiklerini aktaran Kasapoğlu, "Sokaktaki kaldırımın rampasından yürümedeki erişilebilirlik standartlarına, belediye otobüsünün asansöründen metroya erişime kadar her alandaki erişilebilirlik ve bu çerçevede rehabilitasyon hizmetlerinden günlük bakımevlerine kadar her konuda yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor. Bakanlıklarımız, kamu kurumlarımız ve sivil toplumla birlikte bu çerçevedeki adımlar büyütüldüğünde hizmet standartlarının yükselmesi, bu anlamda yarınlara dair umutlarımızın büyümesi mümkün." diye konuştu.

Kasapoğlu, umudu hem var etmek hem de daha güçlü kılmak için çalıştıklarını vurgulayarak, bugünkü programın umut adına çok güzel bir adım olduğunu dile getirdi.

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Necmettin Erkan, Osmanlı Devleti'nde engellilere yönelik hizmet ve faaliyetleri ciddiyetle takip ettiklerini, kendilerinin de ecdattan miras kalan bütün güzellikleri muhafaza etmeye ve ileriye taşımaya çalıştıklarını belirtti.

Sosyal adaleti güçlendirmeyi ve eşitsizliği gidermeyi hedeflediklerini kaydeden Erkan, "Bu anlayışın en güçlü temsilcisi olan Cumhurbaşkanımız ve AK Parti kadroları, 23 yıldır engel tanımayan bir azimle ülkesi ve milleti için çalışıyor." dedi.

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası (İKEO) Başkanı Osman Vahapoğlu, İstanbul ve çevresinde eğitim hayatına devam eden 135 bin bedensel engelli öğrenci olduğunu aktararak, teslim edilen her sandalyenin çocukların hayata daha güçlü ve özgür tutunmasını sağlayacağını söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Mücahit Yentür, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva, engelli öğrenciler ve ailelerinin katıldığı programda, konuşmaların ardından "1 Sandalye, 1000 Umut" projesi kapsamında, kantinci esnafının bağışlarıyla temin edilen 134 akülü tekerlekli sandalye engelli öğrencilere teslim edildi.