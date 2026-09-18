İstanbul'da "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda Gaziler Günü Yürüyüşü" düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü koordinasyonunda "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda Gaziler Günü Yürüyüşü" yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'e "gazilik" ünvanı ile "mareşallik" rütbesinin verilişinin 105'inci yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Gülhane Parkı'nda yürüyüş organize edildi.

Gülhane Parkı'nın Sarayburnu Kapısı'ndan başlayıp Gülhane Tramvay Durağı'nın bulunduğu Alay Köşkü Kapısı'nda sona eren yürüyüşe, İstanbul Vali Yardımcısı Erhan Günay, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, gaziler, şehit yakınları, huzurevi sakinleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve devlet korumasındaki çocuklar katıldı.

Yürüyüşe ilişkin AA muhabirine açıklama yapan İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ömer Turan, şunları kaydetti:

"Yarın 19 Eylül Gaziler Günü. Bugün Bakanlığımız koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı 'Kahramanlar Kardeşlik Yolunda' mottosuyla gazilerimizle, öğrencilerimizle, çalışanlarımızla, vatandaşla birlikte Gülhane Parkı'nda biz de bu etkinliğe dahil olduk. Bu özel günlerde kıymetli gazilerimizle birlikte olmak, onları yad etmek, onlarla vatanın, vatana yapmış oldukları hizmeti tekrar minnetle anmak çok kıymetli. Ben bu vesileyle tüm gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum, ölmüşlere rahmet diliyorum. Bu vatan yolunda çalışan tüm kardeşlerimizin yolu açık olsun diyerek 'Gaziler Günü' kutlu olsun."

Kaynak: AA