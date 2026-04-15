İstanbul'da dronla takip edilen tırda kaçak tütün mamulleri ile ürünler ele geçirildi

İstanbul'da bir tıra düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak tütün mamulleriyle bazı ürünler ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen tespitlerin ardından ekipler, il dışından kente gelecek bir tırda çok sayıda kaçak ürün olduğunu belirledi.

İstanbul'a giriş yapan aracı dronla da takip eden ekipler, tırı Sarıyer'de durdurarak sürücüsünü gözaltına aldı.

Araçtaki aramalarda ise 20 bin 350 paket kaçak sigara ve elektronik sigara tütünü, 7 ton 215 kilogram kıyılmış tütün, ?28 bin 100 nikotin sakızı, 180 kilogram çay ve 80 kol saati ele geçirildi.

Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.