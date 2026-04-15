Haberler

İstanbul'da dronla takip edilen tırda kaçak tütün mamulleri ile ürünler ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir tırda çok sayıda kaçak tütün mamulü ve diğer ürünler ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen tespitlerin ardından ekipler, il dışından kente gelecek bir tırda çok sayıda kaçak ürün olduğunu belirledi.

İstanbul'a giriş yapan aracı dronla da takip eden ekipler, tırı Sarıyer'de durdurarak sürücüsünü gözaltına aldı.

Araçtaki aramalarda ise 20 bin 350 paket kaçak sigara ve elektronik sigara tütünü, 7 ton 215 kilogram kıyılmış tütün, ?28 bin 100 nikotin sakızı, 180 kilogram çay ve 80 kol saati ele geçirildi.

Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar

Klostrofobisi olanlar bakmasın; eğlence bir anda kabusa döndü

Tarihi geri vites! Generalin küstah Türkiye talepleri sonrası ilk adım

Tarihi geri vites! Generalin küstah Türkiye talepleri sonrası ilk adım
Ankara'da FETÖ'ye ağır darbe! 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Telefonlarından çıkan uygulamayı gören polis tek tek gözaltına alıyor
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye hamlesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

ABD-İran gerilimi sürerken Şerif'ten dikkat çeken Türkiye hamlesi
Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar

Klostrofobisi olanlar bakmasın; eğlence bir anda kabusa döndü

İran'da abluka depremi! 36 saat içinde tüm ticaret durduruldu

Dünya ciddi bir krizin eşiğinde! 36 saatlik hamle dengeleri sarstı
Pınar Deniz’den sarsan sözler: Babam hayattayken morga konmuş

Hikayesi herkesi derinden sarstı