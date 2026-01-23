Haberler

İstanbul'da kaçak silah üretilen iş yerine düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Ümraniye'de düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca üretimi yapan bir iş yerinde 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de silah tamircisi olarak faaliyet gösteren iş yerinde ruhsatsız tabanca üretildiğini belirledi.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu adresteki aramalarda, silah tamir tezgahında zula olarak tabir edilen gizli bölmede 7 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca gövdesi, 13 namlu, 4 sürgü takımı ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada ise yine gizli hazırlanmış bölmede ruhsatsız tabanca yakalandı.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
