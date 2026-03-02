Haberler

İstanbul'da kaçak silah ticareti operasyonunda bir şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kaçak silah ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda kurusıkıdan dönüştürülen 13 tabanca ve diğer malzemeleri ele geçirdi. Bir zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Saha ve teknik çalışmaların ardından Gaziosmanpaşa'daki evde kaçak silah ticareti yapıldığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda bir zanlıyı yakaladı.

Aramalarda kurusıkıdan dönüştürülen 13 tabanca, 19 şarjör, 5 namlu ile 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
