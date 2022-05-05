İstanbul'da kaç Suriyeli var? Bakan Soylu tartışmalara son noktayı koydu: 500 bin kayıtlı Suriyeli var

Türkiye'de son dönemde en önemli gündem maddesi haline gelen mültecilerle ilgili tartışmalar devam ediyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan arasında yaşanan Suriyeli mültecisi sayısı tartışmasına son noktayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı TGRT canlı yayınında koydu.

"TOPLAMDA ŞU ANDA 500 BİN KAYITLI SURİYELİ VAR"

İstanbul'daki Suriyeli sayısı hakkında bilgi veren Bakan Soylu, " İstanbul'da toplam şuan 500 bin kayıtlı Suriyeli var. Diğer rakam ise ikametli ve yabancılar. İstanbul'da yaşayan sadece Suriyeli değil farklı statülerde olanlar da var" dedi.

"BÜTÜN DERTLERİ CUMHUR İTTİFAKI'NA ZARAR VERMEK"

Soylu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bütün dertleri Cumhur İttifakı'na zarar vermek. Türkiye'de 3 milyon 762 binin üzerinde Suriyeli olduğu iddiaları kesinlikle doğru değil. 120 bin Suriyeli pasifte. Bunu da bu rakamlara yansıtmadık. Son 5 yılda 323 bin kişiyi kendi ülkelerine gönderdik. Gönüllü 500 bin, 641 bin kişi de denizlerden Avrupa'ya geçti. Toplam 5 yılda gidenlerin sayısı 1,5 milyon kişiyi geçti."