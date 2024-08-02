İstanbul'da İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

İstanbul'daki camilerde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Fatih Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar cuma namaz öncesinde İsmail Heniyye için dua etti.

Cuma namazının ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılınan camilerden biri de Beyazıt Camisi oldu. Cuma namazının ardından Heniyye için gıyabi cenaze namaz kılındı, dualar edildi.