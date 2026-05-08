İstanbul'da "İlimlerin İhyasından Hayatın İnşasına" temasıyla düzenlenen "İslami İlimler Çalıştayı '26" Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde başladı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi İslami İlimler Kulübü, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Ziraat Katılım ve Kartal Eğitim Vakfı işbirliğinde lisenin konferans salonunda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, geçen yıl düzenlenen çalıştayın büyük bir karşılık bulduğunu, birçok imam hatip lisesine ilham verdiğini ve 10'a yakın okulda modellendiğini söyledi.

Çalıştayın gelişerek devam etmesini dilediklerini belirten Öztürk, "Yaklaşık 6 aydır öğrencilerimiz büyük çaba içerisinde, önümüzdeki 3 gün içerisinde de Allah'ın izniyle 5 farklı alanda bu çabaların meyvelerini görmüş olacağız. 5 tane oturum var, bu oturumlarda çok kıymetli başlıklar öğrencilerimiz tarafından müzakere edilecek." dedi.

Öztürk, lise seviyesinde İslami İlimler Çalıştayı başlıklı etkinlik gerçekleşmesinin gurur verici bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Çalıştaya hazırlanırken 20 farklı konuda, 20 farklı akademisyenle dersler yaptıklarını aktaran Öztürk, "Metinler, çalışma rehberleri, dersler vasıtasıyla çok ciddi bir analiz sürecini geçirmiş olduk. Umarım 3 gün boyunca bunların neticesini alacağız. Bu çalıştayımız sadece sosyal etkinlik yönü olan bir çalıştay değil. Aynı zamanda akademik yapısıyla katılımcılara İslami bir anlayış, vizyon ve misyonu sunmayı hedefleyen bir organizasyon. Bu bizim temel yaklaşımımız ve bu yaklaşımın da neticelerini gördük." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın Genel Koordinatörü Ahmet Faruk Karahocagil ise 3 gün boyunca fıkıh, hadis, kelam, tefsir ve tasavvuf alanlarında müzakerelerde bulunulacaklarını belirtti.

Bu sene çalıştayı "İlimlerin İhyasından Hayatın İnşasına" temasıyla gerçekleştirdiklerini kaydeden Karahocagil, çalıştayda hakikat arayışının daha da derinleşeceğini ifade etti.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Türker tarafından "İslami İlimleri İhya ve İnşa" başlıklı akademik konferans gerçekleştirildi.

Programa, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Çalıştay kapsamında Medeniyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Bedirhan "Çağdaş Dünyada Tasavvufun Geleneği ve Geleceği", Medeniyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilal Taşkın da "İnancı Düşünmek: Kelam İlminin İhyası ve Geleceği Kurma İmkanı" başlıklı akademik konferans verecek.