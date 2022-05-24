İstanbul'da Işid Operasyonu: 4 Gözaltı - Haberler

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İstanbul'da Işid Operasyonu: 4 Gözaltı

ANKA - Edda Sönmez - Güncel
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İstanbul'da silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen Özel Harekât polisinin de katıldığı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen Özel Harekat polisinin de katıldığı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında kentte El Kaide ve IŞİD'e yönelik bu sabah eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçları kapsamında bu sabah 2'si yabancı uyruklu dört kişinin adreslerine baskın yapıldı.

Özel Harekat polisinin de katıldığı operasyonda, yabancı uyruklu A.M.S. ve A.M.S. isimli şüphelilerle O.Z. ve A.M. isimli toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

ANKA / Edda Sönmez - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat, İstanbul, Terör, Güncel, Haberler

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