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İstanbul'da IŞİD Operasyonu: 20 Gözaltı

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İstanbul'da düzenlenen terör operasyonlarında IŞİD ile bağlantılı olduğu düşünülen 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve büyük miktarda nakit para ele geçirildi.

(İSTANBUL) Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da bazı adreslere operasyon düzenledi. IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri IŞİD silahlı terör örgütü ile bağlantılı hareket ettikleri öne sürülen ve 'son süreçte Türkiye'ye yönelik eylemler yapabileceği göz önünde' bulundurulan şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Değişik adreslerde yapılan aramalarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda da 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 86 fişek, 68 bin 700 dolar ile 75 bin lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operesyonlara ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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