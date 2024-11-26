İstanbul'da IŞİD ile Bağlantılı İki Şüpheli Tutuklandı

(İSTANBUL) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İŞİD Terör Örgütü ile bağlantılı olarak faaliyet gösteren ve bombalı eylem hazırlığında oldukları tespit edilen iki şüphelinin yakalandığını duyurdu. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki İŞİD terörör örgütü ile bağlantılı iki şahsın yakalandığı bildirildi. Açıklama şu şekilde:

"İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz faaliyetleri kapsamında; İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olarak ilimizde faaliyet gösteren ve bombalı eylem hazırlığı içerisinde oldukları tespit edilen D.K ve E.S isimli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Bahse konu şahısların Gaziosmanpaşa ilçesinde tespit edilen adreslerinde yapılan operasyon sonucu her iki şahıs yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; yüksek hassas patlayıcılardan TATP, çok miktarda; bomba yapımında kullanılan kimyasal maddeler, laboratuvar malzemeleri, kamuflaj malzemeleri, laboratuvar giysileri ve maskeleri, DEAŞ Silahlı Terör örgütü sözde flamaları, çeşitli yasaklı yayınlar ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şahısların detaylı incelemeleri ve sorgulama işlemleri devam etmekte olup, şahısların tamamlanan işlemleri akabinde Adli Mercilere sevki sağlanacaktır."

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.