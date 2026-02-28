Haberler

İstanbul'da 2 iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 7 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da, 2 iş yerinin kurşunlanması ve 4 iş yerinin sahibinin tehdit edilmesiyle ilgili düzenlenen operasyonla toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin organize suç örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

İstanbul'da, 2 iş yerinin kurşunlanması ve 4 farklı iş yerinin sahibinin tehdit edilmesine ilişkin toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan şüphelilerin elebaşılığını yaptığı bazı suç örgütleriyle bağlantılı zanlıların, iş yerlerine silahla ateş açmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, 1 Şubat'ta Fatih'teki iş hanının, 5 Şubat'ta ise Zeytinburnu'nda bulunan bir tekstil firmasının kurşunlandığı tespit edildi.

Polis ekipleri, 22 Şubat'ta, bir kişinin, sahibi olduğu 4 farklı iş yerinin fotoğrafları atılmak suretiyle yağma amaçlı tehdit edildiği belirlendi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Kira geliri olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Kira geliri olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün son gün
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in hak mahrumiyeti cezasını onadı

Hakkındaki ceza oy birliğiyle onandı!
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı

Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı