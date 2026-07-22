İstanbul'da iş yeri kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da bir iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kadıköy'de tadilatta bulunan iş yerinin kurşunlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Sahada inceleme yaptıkları sırada olay yerinin yakınlarında bulunan ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurarak kontrol eden ekipler, şüphelinin olaya karışan M.A.B. olduğunu belirledi.

Ekipler, çalışmaların devamında olayı gerçekleştiren F.Y. ile olayla bağlantılı olan M.S'yi düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.