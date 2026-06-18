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İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli adliyede

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İstanbul'da 'iş yeri kurşunlama' ve 'tehdit' suçlarından 6 eyleme karışan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si reşit olmayan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da, "iş yeri kurşunlama" ve "tehdit" suçlarından 6 eyleme karışan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Küçükçekmece, Bakırköy ve Bahçelievler'de "iş yeri kurşunlama" ve "tehdit" suçlarından 6 eyleme karışan 5 şüphelinin yakalanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltında bulunan 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 16 Haziran'da Küçükçekmece, Bakırköy ve Bahçelievler'de "iş yeri kurşunlama" ve "tehdit" suçlarından 6 eyleme karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapmıştı. 10 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli gözaltına alınmış, ruhsatsız tabanca, çeşitli ebatlarda fişek ve muşta ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
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