İstanbul'da İran uyruklu kadının öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

İstanbul Maltepe'de kaybolan 68 yaşındaki İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami'nin öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Erkan B., cinayeti itiraf etti ve cesedi Kırşehir'de bulundu.

İstanbul'da, 68 yaşındaki İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami'nin öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Maghami'den haber alamayan akrabasının 12 Mayıs'ta kayıp başvurusunda bulunması üzerine çalışma yaptı.

Polis ekipleri, 20 yıldır İstanbul'da yaşayan Maghami'nin Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi'nde oturduğu apartman dairesinde incelemede bulundu.

Dairede herhangi bir olumsuzluk görmeyen ekipler, apartmanın WhatsApp grubuna Maghami'nin telefon numarasından genellikle sesli mesaj atıldığını ancak 18 Nisan'da "Tatildeyim" mesajı yazıldığını fark etti.

Mesajı şüpheli bulan polis, Maghami'nin son görüştüğü kişinin Erkan B. (49) olduğunu ortaya çıkardı.

Esenyurt'ta yaşayan bu kişinin Maghami ile ilişkisi olduğunu belirleyen polis, HTS kayıtlarını da incelediği Erkan B'nin 14 Nisan'da Maghami'yi evinden aldığını ve Büyükçekmece'de bir restoranda birlikte yemek yediklerini tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli Erkan B'nin ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ancak daha sonra cinayeti itiraf ettiği ve olay yerini polise gösterdiği öğrenildi.

Öte yandan, Erkan B'nin, araçta tartıştığı Maghami'yi boğduktan sonra cesedi Kırşehir'in Mucur ilçesinde boş bir araziye attığı belirlendi. Bulunan cesedin Maghami'ye ait olduğu tespit edildi.

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Şüpheliler Erkan B, Sedef G. ve Mesut A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
