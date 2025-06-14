İstanbul'da İntikam Cinayeti: Ahmet Kızılkaya Öldürüldü

İstanbul'da İntikam Cinayeti: Ahmet Kızılkaya Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'da bir iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Kızılkaya'nın, 3 yıl önce oğlu tarafından işlenen bir cinayetin intikamı için vurulduğu belirlendi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL TUZLA'da bir iş yerinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ahmet Kızılkaya(49)'nın 3 yıl önce oğlu tarafından işlenen bir cinayetin intikamını almak için öldürüldüğü belirlendi. Polis olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 3 yıl önce Kurban Bayramı arifesinde öldürülen kardeşlerinin intikamını almak için yine Kurban Bayramı arifesinde cinayeti işledikleri öğrenildi. Cinayeti kabul eden şüpheliler "Aramızda husumet vardı" dedi.

Yayla mahallesinde 4 Haziran saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda Ahmet Kızılkaya, iş görüşmesi için gittiği bir dükkanda silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle olay yerine gelen şüpheliler Ahmet Kızılkaya'yı sırtından 3 kurşunla vurarak öldürdükten sonra kaçtı. Polis yaptığı incelemede şüphelilerin olay yerine motosikletle geldiklerini gösteren güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

İNTİKAM CİNAYETİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada cinayetin 3 yıl önce işlenen bir cinayetin intikamını almak için işlendiğini belirledi. 9 Temmuz 2022 tarihinde ki olayda öldürülen Ahmet Kızılkaya'nın oğlu Ferdi Kızılkaya'nın aynı zamanda arkadaşı olan Recep Kutlu'yu tartışma sonucu öldürdüğü tespit edildi. Polis tarafından yakalanan Ferdi Kızılkaya'nın halen cinayet suçundan cezaevine olduğu, cinayetin kardeşleri tarafından intikam amacıyla işlendiği tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişme üzerine kimlikleri belirlenen saldırganlar İsmet K(23)., Ercan K.(33) ve onlara yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen Enes Ö. yakalandılar. Polis şüphelilerin kardeşlerinin intikamını almak için 3 yıl önce cinayetin işlendiği Kurban Bayramı arifesini seçtikleri belirlendi. 3 yıl sonra yine bir Kurban Bayramı Arifesinde Ahmet Kızılkaya'yı takip eden şüphelilerin olayı gerçekleştikleri öğrenildi.

CİNAYETİ İTİRAF EDİP "ARAMIZDA HUSUMET" VARDI DEDİLER

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin intikam cinayeti iddiaları kabul etmedikleri "Aramızda bir husumet vardı. Cinayeti bu nedenle işledikö dedikleri öğrenildi. Şüphelilerden İsmet K.'nın olayda silah kullandığı Ercan K.'nın ise olay yerine geldikleri motosikleti kullandığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?

Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda
Havacılık uzmanından korkunç iddia: Yardımcı pilotun bir hatası 300 kişinin canına mal oldu

Yardımcı pilotun bir hatası 300 kişinin canına mal oldu
Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?

Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni sayfa mı açılıyor?
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
İran'daki Türk şehrinden İsrail'e füzeler böyle fırlatıldı: Bismillah! Vuruyorlar, vuruyorlar

İran'daki Türk şehrinden İsrail'e füzeler böyle fırlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.