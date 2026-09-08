İstanbul'da iki yolcusunu darbeden taksici yakalandı
Fatih'te iki yolcusunu darbettikten sonra aracına binerek uzaklaşan taksici, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Fatih'te iki yolcusunu darbettikten sonra aracına binerek uzaklaşan taksici, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ayvansaray Caddesi'nde iki yolcunun ticari taksi şoförü tarafından dövüldüğü anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheliyi yakaladı.
"Kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan taksici İ.H.K, ifadesinde ücret konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.
Öte yandan darp anları trafikte seyreden bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde şüphelinin iki yolcusuna saldırdığı anlar yer aldı.