Florya Açıklarında İki Tanker Birbirine Temas Etti, Tankerleri Kurtarma Çalışmaları Yapılıyor

Güncelleme:
Küçükçekmece Florya açıklarında 'KALBAJAR' ve 'ALATEPE' isimli iki tanker birbirine çarptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olay yerine kurtarma ekipleri sevk etti.

(İSTANBUL) - İstanbul Küçükçekmece Florya açıklarında iki tanker, henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine temas etti, tankerlerin kurtarılması için çalışma yapılıyor.

İstanbul Küçükçekmece Florya açıklarında, "KALBAJAR" isimli 141 metre boyundaki tanker ile "ALATEPE" isimli 115 metre boyundaki tanker, acil durum çağrısı yaptı. Çağrı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, iki geminin birbirine temas ettiğini ve ekiplerin bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'KALBAJAR' isimli 141 metre boyundaki tanker ile 'ALATEPE' isimli 115 metre boyundaki tankerin Küçükçekmece Demir Sahası'nda birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi."

