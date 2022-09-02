Son dakika haber... İstanbul polisi, kent genelinde "Huzur Operasyonu" gerçekleştirdi
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Bir son dakika haberine göre İstanbul polisi, kent genelinde "Huzur Operasyonu" gerçekleştirdi.
İstanbul polisi, kent genelinde "Huzur Operasyonu" gerçekleştirdi.
İlçe emniyet müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polislerin katılımıyla birçok ilçede asayiş uygulaması yapıldı.
Oluşturulan polis kontrol noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, sürücü ve
yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.
Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.
Uygulama, saat 21.00'de sona erdi.
Kaynak: AA / Taha Erham Keleş - Güncel