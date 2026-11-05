İstanbul'da hücre evinde suikast için geldiği iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da bir hücre evine düzenlenen operasyonda, suikast yapmak üzere şehir dışından geldiği iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kağıthane ve Eyüpsultan'da farklı tarihlerde meydana gelen olaylarla ilgili yapılan saha çalışmalarında bir hücre evi tespit edildi.

Kiraladıkları hücre evinde kalan şüphelilerin, il dışından suikast yapmak üzere kente geldikleri, hedeflerinde bir iş insanının olduğu belirlendi.

Ekipler, 3 Kasım'da Kağıthane'de belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, şüpheliler B.A, S.D, T.İ. ve A.E'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, AK-47 uzun namlulu tüfek ve ruhsatsız tabanca ile şarjörler ve fişekler ele geçirildi.

Şüphelilerden B.A'nın aranma kaydı, S.D'nin 4 aranma kaydı ve 12 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası, T.İ'nin 2 aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, A.E'nin 4 aranma kaydı ve 10 yıl 32 ay 99 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 31 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA