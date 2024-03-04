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İstanbul'da hissedilen Çanakkale depremi

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İstanbul Valisi Davut Gül, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin İstanbul'da da hissedildiğini, kentte şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

Vali Gül, saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gül, "AFAD verilerine göre, Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, İstanbul'dan da hissedilmiş olup, şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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