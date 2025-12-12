Küçükçekmece'de eve düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

İstanbul Küçükçekmece'de, hırsızlığa yönelik bir eve düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki hırsızlıklarla ilgili yaptıkları çalışmalar kapsamında Kanarya Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, E.L. (15), D.K. (23) ve K.K. yakalandı.

Yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan kaydı bulunan E.L. ile D.K'nin hırsızlık iddiasıyla da arandığı belirlendi.

Öte yandan şüpheli K.K'nin hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, 5 suç kaydı ile "resmi belgede sahtecilik" ve "kasten öldürme" suçlarından 2 aranması olduğu tespit edildi.