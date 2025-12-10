Haberler

İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yapan ve araçların plakalarını çalan 8 zanlı tutuklandı

İstanbul'da çeşitli ilçelerde iş yerlerinden hırsızlık ve araç plaka çalma suçları nedeniyle 8 zanlı tutuklandı. Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda, hırsızlık anlarına dair güvenlik kameraları da ortaya çıktı.

İstanbul'da farklı ilçelerde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları ve 9 aracın plakasını çaldıkları tespit edilen 8 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te 3 iş yerinden para, ziynet eşyaları ve çelik kasanın çalınması, Başakşehir, Şişli ve Bahçelievler'de ise kuyumcudan hırsızlık teşebbüsü ve 9 aracın plakasının çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Çalışmalarda ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından kimlik bilgilerini tespit ettikleri 8 şüpheliyi yakalamak için İstanbul Bağcılar, Fatih ve Bakırköy'deki 9 farklı adresle Şanlıurfa'daki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerde de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık için girdikleri bir iş yerinden çelik kasayı çaldıkları anlara dair yeni güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, 2 şüphelinin çelik kasayı sürükleyerek çıkardığı, daha sonra kırdıkları kepenklerin altından geçirerek araçlarına taşıdıkları anlar yer alıyor.

Ne olmuştu?

Fatih Kumkapı'da yüzlerini maske ve şapkayla gizleyen 3 şüpheli, 26 Kasım'da bir kargocunun önüne gelmişti.

Kepengini kırdıkları iş yerine giren 2 zanlı, içinde 10 bin dolar, çek koçanları ile özel eşyanın bulunduğu yaklaşık 200 kilogramlık çelik kasayı alarak, diğer şüphelinin de bulunduğu araca taşımıştı.

Araçtaki 3 şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, çalınan kasa 2 gün sonra Başakşehir'de bir arazide içi boş bulunmuştu.

İş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen görüntülerde, iş yerine giren 2 şüphelinin kasayı çalması ve olay yerinden araçla kaçması yer almıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
